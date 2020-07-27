НАБУ открыло дело в отношении депутата ОПЗЖ

НАБУ открыло дело в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Суто Мамояна.
Об этом информирует Совет общественного контроля при НАБУ.
«17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ. Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Совете общественного контроля при НАБУ, возможно занижение суммы на более чем 8, 5 млрд грн в данных относительно стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретения двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв.м.
Предварительная правовая квалификация правонарушения — декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщали СМИ в начале июня, Мамоян задекларировал за 2019 год два LAND CRUISER по 800 долларов и недвижимость, ценой в восемь раз ниже рыночной.
Кроме того, как отмечалось, 27 июня 2019-го Мамоян стал владельцем двух квартир в столице в жилом комплексе «Заречный» на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 квадратных метров.
В декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тысяч гривен, при том, что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году стартовала от 1,2 тысячи долларов за квадратный метр.
В комментарии СМИ депутат сообщал, что авто были битые, а касательно задекларированных квартир Мамоян сообщил, что «это — подарок мамы».
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