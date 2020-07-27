Войти
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
резонанс
Трамп признал скупку 90% запасов препарата от COVID-19
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС
позиция
Зеленский подтвердил готовность Украины выполнить все условия МВФ и ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

НАБУ открыло дело в отношении депутата ОПЗЖ

151
НАБУ открыло дело в отношении депутата ОПЗЖ

НАБУ открыло дело в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Суто Мамояна.
Об этом информирует Совет общественного контроля при НАБУ.

«17 июля НАБУ начало досудебное расследование на основании уголовного производства в отношении народного депутата Украины Суто Мамояна. Производство было зарегистрировано на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ. Депутат подозревается в декларировании заведомо ложных сведений в декларации за 2019», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Совете общественного контроля при НАБУ, возможно занижение суммы на более чем 8, 5 млрд грн в данных относительно стоимости приобретенных авто Toyota Land Cruiser 200, а также приобретения двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв.м.

Предварительная правовая квалификация правонарушения — декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщали СМИ в начале июня, Мамоян задекларировал за 2019 год два LAND CRUISER по 800 долларов и недвижимость, ценой в восемь раз ниже рыночной.

Кроме того, как отмечалось, 27 июня 2019-го Мамоян стал владельцем двух квартир в столице в жилом комплексе «Заречный» на берегу Днепра площадью 124,7 и 125,1 квадратных метров.

Читайте также: АМКУ оштрафовал две компании из корпорации «Укрбуд» на 117 млн грн

В декларации Мамояна каждая из этих квартир оценена в 500 тысяч гривен, при том, что рыночная стоимость квартир такого метража в Киеве в этом комплексе в 2019 году стартовала от 1,2 тысячи долларов за квадратный метр.

В комментарии СМИ депутат сообщал, что авто были битые, а касательно задекларированных квартир Мамоян сообщил, что «это — подарок мамы».

НАБУ, Оппозиционная платформа — За життя, Суто Мамоян
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 27 июля 2020
Воскресенье, 26 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016