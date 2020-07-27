В Харькове погибли четверо рабочих

Полиция устанавливает обстоятельства гибели четверых рабочих КП «Харьковводоканал».

«Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции в понедельник около 14:15 от работника коммунального предприятия.

Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.