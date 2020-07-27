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Судьям в Украине доверяют больше, чем НАБУ: исследование Центра Разумкова

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Судьям в Украине доверяют больше, чем НАБУ: исследование Центра Разумкова

С 3 по 9 июля 2020 социологическая служба Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов провела исследование, в ходе которого было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет в всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Как отмечает Судебно-юридическая газета, согласно этому исследованию, совсем не доверяют судам (судебной системе в целом) 43,5% опрошенных.

При этом интересно, что на вопрос, доверяет ли респондент местному суду в его районе или городе отвечают уже по-другому, и процент тех, кто совсем не доверяет является существенно меньшим — 31,5%.

«Скорее доверяют» своему местному суду — 16,4%, а полностью доверяют — 1,6%.

Совсем не доверяют Верховному Суду — 35,3%, а Конституционному Суду Украины — 31,9%.

При этом Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) совсем не доверяют — 37,7%, то есть этот показатель хуже, чем у местных судов, а также у Верховного и Конституционного суда.

«Скорее доверяют» НАБУ — 10,7%, а полностью доверяют — 1,7%.

Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) совсем не доверяют — 39,2%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 39,4%, Антикоррупционному суда — 40% опрошенных. Показатель «скорее доверяю» и полностью доверяю у указанных органов почти одинаковый: около 9,3% и 1% соответственно.

Если сравнивать эти результаты с октябрем 2019 года, то для антикоррупционных органов ситуация с доверием значительно ухудшилась.

Так, в результатах опроса за октябрь 2019 «скорее доверяли» НАБУ 22,0%, САП — 21,2%, НАПК 19,8%, Антикоррупционному суда — 19,6%.

Совсем не доверяли: НАБУ — 22,9%, САП — 23,3%, Антикоррупционному суда — 24,9%, НАПК — 23,8%. У ВС и КСУ также показатель был несколько лучше.

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В то же время процент «скорее доверяю» и «полностью доверяю» немного вырос у местных судов на уровне района или города. Так, если в октябре 2019 местному суду «скорее доверяло» 15,2%, то теперь — 16,4%.

НАБУ, суд, опрос
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Понедельник, 27 июля 2020
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