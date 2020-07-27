Муфтий Украины просит Кличко назвать улицу в Киеве в честь Джохара Дудаева

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов просит мэра Киева Виталия Кличко и секретаря Киевсовета Владимира Прокопива переименовать в столице улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

«Уважаемые Виталий Кличко и Прокопив Владимир! Обращаемся к вам по вопросу о переименовании улицы в Киеве в честь Джохара Дудаева. Призываем вас поддержать такое предложение, и проголосовать ее в сессионном зале», — написал он на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Муфтий также отметил, что в честь Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах.

«Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины», — добавил муфтий.