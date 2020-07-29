Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 29 июля, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек - до 27,6851 грн за доллар против 27,7571 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,4539 грн за евро против 32,6049 грн за евро днем ранее.