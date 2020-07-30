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Главы набсоветов госкомпаний просят отменить ограничение зарплат

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Главы набсоветов госкомпаний просят отменить ограничение зарплат

Генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус передал президенту Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тысяч гривен в месяц.

Об этом сказал сам Абромавичус в ходе круглого стола Киевской школы экономики, передает «Интерфакс-Украина».

«По зарплатам лично дал президенту два письма: одно — от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно — лично от меня, что страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения», — сказал он.

По словам гендиректора «Укроборонпрома», был откровенный разговор на эту тему с главой государства, который уже понимает эту проблему.

«Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти ограничения», — сказал Абромавичус.

По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно.

«Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не есть в приоритете, к сожалению», — констатировал гендиректор «Укроборонпрома».

Напомним, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами — 47,23 тыс грн.

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В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля.

В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа и с большой вероятностью будет продлен далее.

зарплаты, госкомпании
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