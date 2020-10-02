Зеленский подписал закон, который позволит отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Президент Владимир Зеленский вчера, 1 октября, подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год. Документом разрешается правительству отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях. Об этом сообщается на сайте Рады.
В частности, закон дает Кабмину право в период действия карантина сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространению COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав и свобод.
Ранее Кабмин на заседании 16 сентября снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.
НБУ восстановил уровень «докарантинных» зарплат после признания Конституционным судом (КС) неконституционными введенные на период карантина ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний в 47 тыс. грн в месяц.
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