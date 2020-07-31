Зеленский подписал закон о внедрении электронной формы исполнительного документа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 797-IX «О внесении изменений в статью 4 закона Украины „Об исполнительном производстве“ о введении электронной формы исполнительного документа», который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года.
«Согласно закону, часть 3 ст. 4 закона Украины «Об исполнительном производстве» дополняется вторым абзацем. Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах», — сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.
Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.
«Реализация норм документа обеспечит дальнейшую цифровую трансформацию государства, переход органов государственной власти к электронной форме документооборота», — отмечается в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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