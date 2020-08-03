«Доступных кредитов» уже выдали на более чем 3 миллиарда

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

«Инициированная президентом в начале года программа кредитования „5-7-9%“ эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)», — рассказала Ковалив.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Отмечается, что программа кредитования «5-7-9%» доступна в 18 банках.