«Доступных кредитов» уже выдали на более чем 3 миллиарда

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования «5-7-9%» эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.
Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
«Инициированная президентом в начале года программа кредитования „5-7-9%“ эффективно реализуется. По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)», — рассказала Ковалив.
По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.
Отмечается, что программа кредитования «5-7-9%» доступна в 18 банках.
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