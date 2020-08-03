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Сын Богуслаева купил остров в Италии

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Сын Богуслаева купил остров в Италии

Сын почетного президента компании «Мотор Сич» Александр Богуслаев выкупил остров Галлинара в Литургийском море близ побережья Итальянской Ривьеры у нескольких владельцев более чем за EUR10 млн.

Как сообщается в понедельник на веб-сайте итальянской газеты Corriere della Sera, сделку по приобретению заключила компания из Монако Galinette, за которой стоит 42-летний выходец из Запорожья с гражданством Гренады Александр Богуслаев — предположительно сын почетного президента ПАО «Мотор Сич», народного депутата Вячеслава Богуслаева.

По данным издания, остров в форме черепахи длиной около 0,5 км расположен в полутора километров от побережья между городами Альбенда и Алассио и является природным заповедником, закрытым для туристов. Ранее принадлежал состоятельным итальянским банкирам.

«Существенные долги перед налоговой, экономические проблемы партнеров — продажа (острова — Ред.) уже назрела. Богуслаев вступил в переговоры уже в мае, а 17 июля сделка закрылась. В идеале Богуслаев теперь сможет установить украинский (или гренадский) влаг на вершине острова черепах», — указано в материале.

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ПАО «Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

До недавнего времени крупнейшим акционером-физлицом ПАО «Мотор Сич» выступал почетный президент предприятия, народный депутат Вячеслав Богуслаев, задекларировавший в 2016 году уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций «Мотор Сичи» с 15,8% до 1%. Нардеп также внес в полученные в 2016 году доходы инвестиционный доход от принадлежащего ПАО «Мотор Сич» торговца ценными бумагами «Мотор-Дилер» в размере около 1,07 млрд грн.

Италия, Мотор Сич, Александр Богуслаев
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