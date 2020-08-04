Войти
Трамп пригрозил запретить социальную сеть TikTok
позиция
Трамп пригрозил запретить социальную сеть TikTok
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В Индии заблокировали китайские приложения Baidu и Weibo

171
В Индии заблокировали китайские приложения Baidu и Weibo

Правительство Индии ввело запрет на пользование популярными китайскими электронными приложениями Baidu Search и Weibo. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.

По данным источников издания, "Baidu Search и Weibo входят в число 47 китайских приложений, которые были запрещены в Индии 27 июля в дополнение к 59 ключевым китайским приложениям, запрещенным месяцем ранее". "Список этих приложений до сих пор не был обнародован, было известно только, что в него входит приложение TikTok", - отметили источники.

Указание о запрете Baidu Search и Weibo получили индийские поставщики электронных услуг, эти китайские приложения предложено убрать в Индии из поисковиков Google и Apple.

Как отмечает The Times of India, индийское правительство запретило китайские приложения за деятельность, "наносящую ущерб суверенитету, территориальной целостности, безопасности и общественному порядку в Индии".

Читайте также: Ученые создали электронную кожу, способную чувствовать боль

Weibo, запущенный в 2009 году корпорацией Sina имеет 500 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Одним из них до последнего времени был индийский премьер-министр Нарендра Моди. В 2015 году перед визитом в Пекин он открыл в Weibo свою учетную запись. Глава правительства Индии закрыл ее после обострения индийско-китайских отношений в мае текущего года.

Индия, Baidu, Weibo
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 августа 2020
Понедельник, 3 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016