В Индии заблокировали китайские приложения Baidu и Weibo

Правительство Индии ввело запрет на пользование популярными китайскими электронными приложениями Baidu Search и Weibo. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India.

По данным источников издания, "Baidu Search и Weibo входят в число 47 китайских приложений, которые были запрещены в Индии 27 июля в дополнение к 59 ключевым китайским приложениям, запрещенным месяцем ранее". "Список этих приложений до сих пор не был обнародован, было известно только, что в него входит приложение TikTok", - отметили источники.

Указание о запрете Baidu Search и Weibo получили индийские поставщики электронных услуг, эти китайские приложения предложено убрать в Индии из поисковиков Google и Apple.

Как отмечает The Times of India, индийское правительство запретило китайские приложения за деятельность, "наносящую ущерб суверенитету, территориальной целостности, безопасности и общественному порядку в Индии".

Weibo, запущенный в 2009 году корпорацией Sina имеет 500 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Одним из них до последнего времени был индийский премьер-министр Нарендра Моди. В 2015 году перед визитом в Пекин он открыл в Weibo свою учетную запись. Глава правительства Индии закрыл ее после обострения индийско-китайских отношений в мае текущего года.