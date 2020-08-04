Ученые создали электронную кожу, способную чувствовать боль

Исследователи National University of Singapore (Национальный университет Сингапура) представили электронную кожу, созданную на основе искусственного интеллекта. Данное изобретение поможет людям, имеющим протезы распознавать объекты, температуру и текстуру вещей и даже ощущать боль, передает elmundo.es.

Искусственная кожа ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin) представляет собой 100 маленьких датчиков, которые реагируют на раздражители быстрее нервной системы человека.

Электронное изобретение идентифицирует 20-30 различных текстур и с 90%-ой точностью читает тексты, написанные шрифтом Брайля.

Ученый Бенджамин Ти рассказал, что на создание искусственной кожи его вдохновила сцена из саги «Звездные войны», в которой Люк Скайуокер теряет правую руку, после чего ему делают кибернетический протез.