Глава ВСП заявляет о «кадровом голоде» в судах

В Украине вакантны треть судейских должностей, еще более 30% судей вправе уйти в отставку.

Об этом заявил председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко во время VIII Международного судебно-правового форума в Киеве, передает пресс-служба ВСП.

«Тенденция действительно угрожающая: 32% судейских должностей вакантны, более 30% судей имеют право на отставку. Каждую неделю ВСП рассматривает все новые и новые заявления об отставке. За полтора года девять судов не осуществляли правосудие из-за отсутствия в их составе полномочных судей. Значительная часть апелляционных судов укомплектована менее чем на половину. Влияние кадрового голода в апелляционных судах очень отрицательное, ведь вступление решения в законную силу связывают именно с судом апелляционной инстанции», — сказал он.

По его убеждению, законодательные изменения в сфере правосудия должны быть направлены на возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей и, как результат, наполнение судебной системы новыми кадрами.

По его словам, сейчас актуальными являются меры по стабилизации судебной системы и ликвидации кадрового дефицита.