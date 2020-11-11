В этом году в отставку уже ушли более 200 судей

В течение 2020 года в Украине заявления об отставке подали 219 судей, что значительно больше, чем в прошлом году, когда уволились 132 судьи.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

«Всего с началу 2020 года по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволились 219 судей», - говорится в сообщении.

Для сравнения: в течение 2019 уволились 132 судьи.

Отмечается, что на заседании во вторник, 10 ноября, ВСП принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке еще девять судей.