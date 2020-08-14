ВВП во втором квартале упал на 11,4%

В апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Напомним, в январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт по оперативным данным уменьшился на 1,3%.