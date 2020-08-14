ВВП во втором квартале упал на 11,4%

В апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Напомним, в январе-марте 2020 года реальный валовой внутренний продукт по оперативным данным уменьшился на 1,3%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016