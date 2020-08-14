ЦИК назначила на 25 октября первые выборы депутатов районных советов

14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом Украины и Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года «Об образовании и ликвидации районов» Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020, первые выборы депутатов 119 районных советов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Решение принято Комиссией с целью обеспечения избирательных прав граждан, придерживаясь принципов и основ избирательного процесса, основываясь на принципе верховенства права.

О наличии оснований для назначения Центральной избирательной комиссией выборов депутатов районных советов в Украине на новой территориальной основе также указано в письме Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства от 13 августа 2020 года. Указанный лист направлен в ЦИК Комитетом по результатам рассмотрения соответствующего обращения Комиссии, о котором сообщалось ранее.

Кроме того, 14 августа 2020 в Комиссию поступило письмо Министерства развития общин и территорий Украины, к которому добавлен, в частности, перечень районных советов.