Трампа начал сокращать отставание от Байдена

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от Джозефа Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Согласно данным опроса, фаворитом президентской гонки по-прежнему остается Байден, который ранее представил кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента в том случае, если он одержит победу на выборах.

Так, за демократов выразили готовность проголосовать 50% респондентов. За Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы проголосовать 46% опрошенных. При этом большинство опрошенных (53%) заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам «с огромным энтузиазмом», что является новым рекордом в опросах, проводимых по заказу CNN с 2003 года.

В начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55% против 41%. Как следует из опроса, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трамп отстает на 1 процентный пункт.