Трампа начал сокращать отставание от Байдена

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности среди избирателей от Джозефа Байдена, который является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.
Согласно данным опроса, фаворитом президентской гонки по-прежнему остается Байден, который ранее представил кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента в том случае, если он одержит победу на выборах.
Так, за демократов выразили готовность проголосовать 50% респондентов. За Трампа и действующего вице-президента Майкла Пенса готовы проголосовать 46% опрошенных. При этом большинство опрошенных (53%) заявили, что относятся к предстоящим президентским выборам «с огромным энтузиазмом», что является новым рекордом в опросах, проводимых по заказу CNN с 2003 года.
В начале июня Байден опережал действующего хозяина Белого дома с результатом 55% против 41%. Как следует из опроса, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 49%, а Трамп отстает на 1 процентный пункт.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016