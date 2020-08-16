Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США

Американский президент Дональд Трамп уведомил своих помощников, что хотел бы провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным до президентских выборов в США в ноябре, лидеры могли бы выступить с заявлениями относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил в воскресенье американский телеканал NBC.

По словам его источников, «сотрудники администрации рассматривали различные возможности относительно места и времени проведения нового саммита Трампа и Путина, в том числе в Нью-Йорке в следующем месяце». По сведениям телеканала, на саммите лидеры могли бы «объявить о достигнутом прогрессе» в том, что касается выработки новых договоренностей между США и РФ в сфере контроля над ядерными вооружениями.

По словам источников, «в числе рассматриваемых возможностей — подписание лидерами плана для продолжения консультаций относительно продления ДСНВ».