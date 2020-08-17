В НБУ рассчитывают на второй транш МВФ в этом году

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что новый макропрогноз НБУ построен с учетом получения средств второго транша от МВФ в этом году. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».
«Я считаю, что в настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими нашими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в текущем году», — рассказал Шевченко.
Хотя он воздержался от озвучивания даты получения второго транша, отметив, что «сейчас отпускной сезон».
«Точные даты будут понятны ближе к концу августа», — добавил Шевченко.
Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина в 2020 году рассчитывает получить финансовую помощь от МВФ, Всемирного банка и от ЕС, но по новой программе макрофинансовой помощи. То есть сумма запланированных кредитов более 3,3 млрд долларов.
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