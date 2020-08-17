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Суд заочно арестовал бывшего министра экологии Злочевского

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Суд заочно арестовал бывшего министра экологии Злочевского

Бывшему министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Буквально перед пресс-конференцией мне прокурор доложил, что суд избрал заочно меру пресечения - содержание под стражей - нашему фигуранту. Это дополнительная информация до объявления в розыск. Поэтому там следствие продолжается и я уверен, что мы это дело закончим в рамках сроков досудебного расследования, поскольку доказательства собраны надлежащим образом", - заявил он.

Как сообщалось, в июле экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому объявили подозрение в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долл.

12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 6 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению Злочевского, которое осенью в 2019 году Генеральная прокуратура передала в Национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных - первый заместитель начальника ГУ ГНС в г. Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

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Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

Николай Злочевский, САП
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