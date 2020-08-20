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Оппоненты Лукашенко не против его участия в новых выборах

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Оппоненты Лукашенко не против его участия в новых выборах

Занимающий ныне пост президента Беларуси Александр Лукашенко сможет участвовать в повторных выборах главы государства. Об этом заявила вошедшая в состав президиума координационного совета по трансферу власти в стране соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. По ее словам, в белорусской оппозиции не видят препятствий для участия Лукашенко в новых выборах.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала Колесникова.

Однако она также отметила, что в оппозиции не верят, что «Лукашенко на это пойдет».

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Новые выборы, по словам Колесниковой, должны пройти «в строгом соответствии с международными стандартами» и под контролем международных наблюдателей. При этом все нынешние члены Центральной избирательной комиссии, в том числе и глава ЦИК Лидия Ермошина, должны быть заменены новыми людьми.

Беларусь, выборы
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