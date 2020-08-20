Возле Запорожской АЭС построят один из крупнейших в Европе дата-центров

Врио президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и компания «Н2» подписали меморандум о сотрудничестве относительно строительства возле Запорожской АЭС вычислительного дата- центра, сообщила пресс-служба НАЭК в четверг.

Согласно сообщению пресс-службы, дата-центр станет одним из самых больших в Европе, а объем инвестиций составит $700 млн.

В пресс-службе уточнили, что подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожскую область.

Как сообщалось, Зеленскому во время его рабочей поездки 19 августа в Запорожье представлен план мероприятий по реализации Стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года, который предусматривает, в частности, строительство дата-центров.

Во время встречи в начале августа с врио министра энергетики Ольгой Буславец директор ООО «Н2» Андрей Жовнер и СЕО Yom Capital Ltd Уолтер Комарек озвучили интерес к строительству в Украине водородного завода и дата-центра.

Инвесторов, в частности, интересует южный регион Украины, где наблюдается значительный профицит электроэнергии, сотрудничество с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».