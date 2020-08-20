Устройства печати, картриджи и канцелярия: какое оснащение чаще всего покупают украинские офисы

Для обеспечения бесперебойной работы сотрудников, владельцам офисов в Украине приходится регулярно покупать канцтовары, оргтехнику, картриджи и чернила для устройств печати. Из бюджетов стабильно выделяются средства на приобретение расходных материалов для принтеров, а также бумаги разных форматов, стикеров, мультифор, ручек и многих других полезных приспособлений.
Какое именно оснащение чаще всего приходится закупать работникам, отвечающим за обустройство рабочих мест и организацию оптимальных условий труда?
Устройства ввода и вывода информации занимают первое место в ТОПе техники, необходимой для обеспечения бесперебойной работы любого учреждения. Они активно используются в организациях с документооборотом:
В зависимости от количества сотрудников, наличия свободного пространства в кабинетах, доступного бюджета и многих других факторов, в офисах устанавливают отдельно стоящие внешние периферийные девайсы или же универсальные многофункциональные устройства.
Очевидно, что для корректной и беспрепятственной работы устройств печати и копиров, нужны качественные расходные материалы. Они также являются одной из важных статей расходов в конторах разного профиля.
Во избежание лишних трат, в офисные принтеры и МФУ часто устанавливают оригинальные картриджи с большим ресурсом печати. Например, долговечный картридж Canon в MOYO.
Также с целью экономии на рабочих местах часто устанавливают принтеры, оборудованные СНПЧ, и поддерживающие опцию двусторонней печати.
Еще один вид расходных материалов, востребованных в офисных центрах, – это разные виды бумаги. Чаще всего листы больших и малых форматов используются для:
Для хранения информации с разной степенью доступа сотрудники современных организаций используют:
Чаще всего офис-менеджерам приходится заказывать или покупать офлайн большие партии различной канцелярии. Для повседневного функционирования офисов нужны такие «мелочи»: ручки и карандаши, доски для заметок, блокноты и ежедневники, степлеры и скобы для них, дыроколы, папки и многие другие принадлежности.
Также к востребованному офисному оснащению принадлежат: персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, стулья и столы. Однако их принято закупать гораздо реже, чем перечисленные выше позиции.
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