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Устройства печати, картриджи и канцелярия: какое оснащение чаще всего покупают украинские офисы

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Устройства печати, картриджи и канцелярия: какое оснащение чаще всего покупают украинские офисы

Для обеспечения бесперебойной работы сотрудников, владельцам офисов в Украине приходится регулярно покупать канцтовары, оргтехнику, картриджи и чернила для устройств печати. Из бюджетов стабильно выделяются средства на приобретение расходных материалов для принтеров, а также бумаги разных форматов, стикеров, мультифор, ручек и многих других полезных приспособлений.

Какое именно оснащение чаще всего приходится закупать работникам, отвечающим за обустройство рабочих мест и организацию оптимальных условий труда?

Девайсы для печати, копирования и сканирования

Устройства ввода и вывода информации занимают первое место в ТОПе техники, необходимой для обеспечения бесперебойной работы любого учреждения. Они активно используются в организациях с документооборотом:

  1. классическим бумажным,
  2. смешанного типа,
  3. преимущественно цифровым.

В зависимости от количества сотрудников, наличия свободного пространства в кабинетах, доступного бюджета и многих других факторов, в офисах устанавливают отдельно стоящие внешние периферийные девайсы или же универсальные многофункциональные устройства. 

Картриджи и чернила

Очевидно, что для корректной и беспрепятственной работы устройств печати и копиров, нужны качественные расходные материалы. Они также являются одной из важных статей расходов в конторах разного профиля. 

Во избежание лишних трат, в офисные принтеры и МФУ часто устанавливают оригинальные картриджи с большим ресурсом печати. Например, долговечный картридж Canon в MOYO

Также с целью экономии на рабочих местах часто устанавливают принтеры, оборудованные СНПЧ, и поддерживающие опцию двусторонней печати.

Офисная бумага, стикеры

Еще один вид расходных материалов, востребованных в офисных центрах, – это разные виды бумаги. Чаще всего листы больших и малых форматов используются для:

  • печати бумажных версий документов,
  • написания заявлений или объявлений вручную,
  • печати различных наклеек и термоэтикеток,
  • оформления напоминаний,
  • создания различной рекламной полиграфической продукции,
  • ведения деловой переписки и решения многих других рутинных офисных задач.

Запоминающие устройства

Для хранения информации с разной степенью доступа сотрудники современных организаций используют:

  1. карты памяти разных форматов;
  2. диски (в последнее время – гораздо реже, чем другие накопители);
  3. внешние жесткие диски.

Пробковые доски, кнопки, скрепки и прочая канцелярия

Чаще всего офис-менеджерам приходится заказывать или покупать офлайн большие партии различной канцелярии. Для повседневного функционирования офисов нужны такие «мелочи»: ручки и карандаши, доски для заметок, блокноты и ежедневники, степлеры и скобы для них, дыроколы, папки и многие другие принадлежности. 

Также к востребованному офисному оснащению принадлежат: персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, стулья и столы. Однако их принято закупать гораздо реже, чем перечисленные выше позиции.

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Четверг, 20 августа 2020
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