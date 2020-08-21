Лукашенко пообещал «в ближайшие дни» разрешить кризис в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает «Белта».

Во время во время посещения агрокомбината «Дзержинский» к президенту подошла работница, пожелав «выстоять в этой ситуации». При этом Лукашенко отметил, что обстановка не настолько сложная, чтобы «выстаивать», передает издание.

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заявил Лукашенко.