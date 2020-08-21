Украинцы разделились в вопросе, что делать с Донбассом

Только 32,6% украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины. Таковы данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года, презентованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.

На вопрос, какие варианты решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей респонденты поддерживают, 32,6% ответили, что поддерживают предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины, 23,3% — официальное признание, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция от Украины, 20,8% — продолжение боевых действий, направленных на возобновление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, а 23,3% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, нужно ли для преодоления военного конфликта на Донбассе вести прямые переговоры с Россией, 69,7% ответили, что необходимо, 18,6% — нет, 11,7% затруднились ответить.

Кроме того, на вопрос, нужно ли для достижения мира вести прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, 50,6% ответили, что необходимо, 39,4% — нет, 10% затруднились ответить.