Украинцы разделились в вопросе, что делать с Донбассом

Только 32,6% украинцев поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины. Таковы данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года, презентованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.
На вопрос, какие варианты решения проблемы неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей респонденты поддерживают, 32,6% ответили, что поддерживают предоставление этим территориям особого статуса, который предусматривает автономию в составе Украины, 23,3% — официальное признание, что эти территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины и их изоляция от Украины, 20,8% — продолжение боевых действий, направленных на возобновление полного контроля Украины над этими территориями военным путем, а 23,3% затруднились ответить на вопрос.
Также на вопрос, нужно ли для преодоления военного конфликта на Донбассе вести прямые переговоры с Россией, 69,7% ответили, что необходимо, 18,6% — нет, 11,7% затруднились ответить.
Кроме того, на вопрос, нужно ли для достижения мира вести прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, 50,6% ответили, что необходимо, 39,4% — нет, 10% затруднились ответить.
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