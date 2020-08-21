В МВФ не говорят, когда Украине ждать следующий транш

Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

Об этом в комментарии hromadske заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена», — рассказал Люнгман.

Отметим, что от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

В частности, среди условий для получения Украиной денег от фонда — завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и т.п.

«Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии», — отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второй транш от МВФ страна получит в этом году.