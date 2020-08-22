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Навального в Charite доставило авто Бундесвера, его состояние стабильно

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Навального в Charite доставило авто Бундесвера, его состояние стабильно

Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который утром в субботу был доставлен в берлинскую клинику Charite, является стабильным, но вызывает обеспокоенность.
Так его оценил продюсер и основатель организации Cinema for Peace Яка Бизиль, сообщает Укринформ.

Самолет этой организации в рамках «частной инициативы» вывез Навального из Омска.

«Его здоровье очень волнует», — заявил Бизиль журналистам, собравшимся перед университетской клиникой в центре Берлина. Комментировать спекуляции относительно возможного отравления политика он не стал, но отметил, что Навальный до этого «был здоровым человеком».

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Доставили Навального в клинику из аэропорта на автомобиле интенсивной терапии Бундесвера в сопровождении нескольких полицейских машин. Сейчас немецкие врачи подробно обследуют нового пациента. О своих выводах они собираются объявить после получения результатов всех анализов, что займет определенное время.

Как сообщалось, российский оппозиционер почувствовал себя плохо в самолете по дороге в Москву, после экстренной посадки в Омске был доставлен в местную больницу, где он впал в кому. Окружение Навального убеждено, что его отравили. Перед посадкой в самолет он пил в аэропорту Томска чай.

Следует отметить, 2 года тому назад в Берлин, в клинику Charite был доставлен из Москвы отравленный Петр Верзилов, также с помощью Cinema for Peace.

Правительство ФРГ заявило, что не имеет отношения к этой акции, но знало о ней заранее. По словам представителя Штеффена Зайберта, пока главным является то, чтобы Навальный выздоровел, а также прозрачное и тщательное расследование обстоятельств инцидента.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия готова принять на лечение российского политика Алексея Навального, если поступит такое обращение.

 

Алексей Навальный, Берлин, Charite
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