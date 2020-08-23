Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также другие члены ее семьи, заразились коронавирусом.

Об этом заявила пресс-секретарь политика Марина Сорока.

«Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!», — написала Сорока на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

По данным СМИ, вместе с Тимошенко коронавирусом заразились и ее дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заразилась Тимошенко — пока не известно.

По данным Минздрава, в Украине за последние сутки выявлено 1 987 новых случаев инфицирования. За время пандемии в стране подтвердили уже 104 958 случаев болезни, выздоровели 51 735 человек. За прошедшие сутки умерли 27 пациентов, таким образом число смертей из-за коронавируса увеличилось до 2 271.