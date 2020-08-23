Бахматюк и Злочевский купили паспорта Кипра

Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к 1500 конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду сомнительных лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности ЕС. В перечне также есть фамилии известных украинцев.

Следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к паспортным данным множества лиц, купивших кипрский «золотой паспорт». Оказалось, что среди приобретателей кипрского гражданства есть большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Расследователи изучили заявки на получение гражданства страны по инвестиционной схеме для более чем 2500 человек в период с 2017 по 2019 год и обнаружили, что многие из них нарушают как правила Евросоюза, так и нынешние кипрские правила.

Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 людям, которым либо предъявлены уголовные обвинения, либо они осуждены, либо находятся под международными санкциями. Однако паспорта Кипра дали их владельцам право жить и путешествовать по всему ЕС. Еще 40 заявителей, которые купили кипрское гражданство, занимали государственные посты в разных странах или были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег и взяточничеству.

Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И из-за этого, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы «золотых паспортов».

В перечне покупателей «золотых паспортов» указаны, в частности, такие украинцы:

Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из «Виэйби Банка». НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.

Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.

Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.

Бизнесмен Вадим Шульман.

Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.

Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле, а также 500 граждан Китая, готовых заплатить миллионы долларов за паспорт ЕС, который предоставляет юридические, банковские и туристические привилегии.

Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.