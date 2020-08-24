Белорусские вертолеты перехватили воздушные шары из Литвы

Министерство обороны Беларуси сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы воздушными шарами с «антигосударственной» символикой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны Беларуси.
В пресс-службе добавили, что Минобороны подготовило соответствующие материалы и направило их в Министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне.
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