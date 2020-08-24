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Зеленский считает, что украинцы не понимают своего счастья

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Зеленский считает, что украинцы не понимают своего счастья

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы должны быть горды родиться в такой стране, а их единство даже в противоречиях.

«Мы часто говорим: хорошо там, где нас нет. А должны говорить: будет хорошо там, где мы есть! Часто спрашиваем: где идеальное место на земле? А ответ прост: там, где ты сейчас стоишь. Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли», — сказал он во время своего выступления по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Зеленский указал, что когда началась российская аннексия Крыма и война на Донбассе, только тогда украинцы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда начался коронавирус, только тогда украинцы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украине были лесные пожары, только тогда стали ценить украинских пожарных и спасателей.

«Давайте начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не когда-то. Не „только тогда“. Время осознать, что нашу независимость следует защищать ежедневно и каждому из нас. Кому-то — с оружием в руках. Кому-то сучительской указкой, а кому-то — с медицинским скальпелем. В open-space IT-офиса, на шахте под землей, на сцене оперы, на спортивных аренах или в пшеничном поле — мы все строим независимую страну. Сегодня здесь мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножают нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И конечно — это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость», — отметил он.

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Президент также обратил внимание, что украинцев многое объединяет, и единство есть даже в противоречиях: «Мы разные, но — равные. Мы разные, но — родные. Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но верим все в Украину. Они хотели нас разделить, а мы множимся им назло. Мы не ангелы, но чертам здесь не место. Мы хотим тишины, которую услышит вся Украина! Мы из края, в котором наша хата — не с края. Мы твердо стоим на своём, потому что двигаемся вперед. Можем иногда — совсем немного „горькой“, когда на душе совсем не сладко. Мы улыбаемся о грустном, мы плачем от радости. Наша „Мрия“ летит к небу, чтобы нашу мечту увидел Бог. Мы кладем правую руку на сердце, чтобы решать проблемы одной левой. Мы — украинцы. Посмотри в зеркало — и ты увидишь там всех нас. Это — мы. Независимые. Но все зависит от нас. С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины! Слава Украине!».

День независимости, Владимир Зеленский
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