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Зеленский собирается заняться деоккупацией Крыма

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Зеленский собирается заняться деоккупацией Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за шесть лет не создано ни одной переговорной площадки по вопросу деоккупации Крыма, пообещал изменить ситуацию.

«В рамках Нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорной площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль. Но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить», — отметил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднимал «крымский вопрос» на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

«Но Крым — наша территория, мы его вернем», — сказал президент.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа — помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да», — сказал Зеленский.

Также глава государства отметил, что для него деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке — там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это (вопрос восстановления мира на Донбассе — Ред.) — на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории — наши и должны вернуться», — отметил Зеленский.

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Кроме того, по мнению президента Украины, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

«Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все отвечать. Многие в этом участвовали», — подчеркнул глава государства.

Крым, Владимир Зеленский
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