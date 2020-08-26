Зеленский надеется завершить войну на Донбассе уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что завершить войну на Донбассе удастся уже в 2020 году.

«Вторая встреча в Нормандском формате говорит о том, что у нас есть большой шанс закончить войну», — заявил он в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба главы государства.

«Если сравнивать нашу команду и прошлую — так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос — никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только о украинцах — все наши зарубежные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит», — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что пока не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны Нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

«Если он (переговорный формат — прим.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», — указал президент Украины.

Зеленский отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников Нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы

Глава государства отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения сил и 20 участках разминирования.