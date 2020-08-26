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Кабмин выделил Южмашу более 200 миллионов на погашение долгов по зарплате

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Кабмин выделил Южмашу более 200 миллионов на погашение долгов по зарплате

Кабинет Министров выделил финансовую поддержку Южмашу на погашение задолженности по выплате зарплаты и утвердил порядок использования этих средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Сегодня, 26 августа, Правительством принято решение об утверждении Порядка использования средств для финансовой поддержки государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства государственного бюджета будут направлены на погашение задолженности по выплате заработной платы работникам в размере 210 млн грн.

Проект акта разработан во исполнение Закона «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“, принятого 14 июля этого года.

„Южмаш“ является одним из главных предприятий космической отрасли. Финансовое оздоровление и бесперебойное функционирование предприятия позволит осуществить дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности Украины на мировом рынке космического машиностроения и вооружений», — отметил министр экономики Игорь Петрашко.

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Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал помочь Южному машиностроительному заводу им. А. М. Макарова с получением заказов. Об этом он заявил во время поездки на Южмаш сегодня, 26 августа.

Также президент анонсировал правительственное решение о погашении задолженности по заработной плате работникам Южмаша. Сегодня Южмаш будет полностью без долгов, сказал Зеленский.

Южмаш
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