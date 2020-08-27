Шмыгаль обещает защиту белорусам, которых преследуют на родине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине», — написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в страну иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Евросолидарность») сообщил, что 30-дневный запрет на въезд в Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Беларуси.