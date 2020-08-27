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Путин назвал задержание «вагнеровцев» в Беларуси акцией спецслужб Украины и США

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Путин назвал задержание «вагнеровцев» в Беларуси акцией спецслужб Украины и США

Задержание 33 россиян в Беларуси в конце июля было совместной акцией украинских и американских спецслужб, которые «затащили» граждан РФ в Минск. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса, наблюдатели, люди хорошо информированные теперь даже не скрывают это», — сказал российский президент, комментируя данную ситуацию.

Путин добавил, что задержанных «втемную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы».

«На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности, — продолжил президент. — Люди, повторяю еще раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли».

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Напомним, что белорусская сторона сообщала о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которые якобы были участниками частной военной компании Вагнера. Следственный комитет Беларуси проинформировал, что они обвиняются в «организации массовых беспорядков».

В свою очередь Украина заявила, что 28 из задержанных граждан являются участниками силовой операции на Донбассе, против которых в Украине возбуждены уголовные дела, и запросила их выдачу.

14 августа Минск передал задержанных россиян Москве.

Беларусь, Владимир Путин, Украина, ЧВК Вагнер, отношения с Россией
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