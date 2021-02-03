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Двое судей КСУ хотят взыскать с государства 1,3 миллиона

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Двое судей КСУ хотят взыскать с государства 1,3 миллиона

Судьи Конституционного суда Михаил Литвинов и Александр Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева по поводу взыскания с государства зарплаты, не полученной за время карантина.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге в парламенте заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, «сумма иска составляет миллион триста тысяч с копейками».

«То есть тех 4,5 миллиона гривен, которые судья получает в течение года, недостаточно, и они решили на основании собственного решения от 28 августа 2020 года взыскать с государства несколько миллионов гривен».

Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения постановления о введении карантина и изменениях в бюджет на 2020 год.

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В частности, КС признал неконституционными изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно установления предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) без определения четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.

Решение подписала Большая палата Конституционного Суда Украины в составе 15 судей.

карантин, КС
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