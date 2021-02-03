Двое судей КСУ хотят взыскать с государства 1,3 миллиона

Судьи Конституционного суда Михаил Литвинов и Александр Касминин обратились в Окружной административный суд города Киева по поводу взыскания с государства зарплаты, не полученной за время карантина.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге в парламенте заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
По его словам, «сумма иска составляет миллион триста тысяч с копейками».
«То есть тех 4,5 миллиона гривен, которые судья получает в течение года, недостаточно, и они решили на основании собственного решения от 28 августа 2020 года взыскать с государства несколько миллионов гривен».
Напомним, 28 августа 2020 года Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения постановления о введении карантина и изменениях в бюджет на 2020 год.
В частности, КС признал неконституционными изменения в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно установления предельного размера заработной платы, денежного обеспечения работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления) без определения четких временных сроков и в строгом соответствии с Конституцией и законами Украины.
Решение подписала Большая палата Конституционного Суда Украины в составе 15 судей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016