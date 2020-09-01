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Страны Балтии прекратят покупку электроэнергии у Беларуси после запуска БелАЭС

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Страны Балтии прекратят покупку электроэнергии у Беларуси после запуска БелАЭС

Министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Белорусской АЭС, сообщило во вторник министерство экономики Эстонии.

«Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии», — прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас, передает Интерфакс.

Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.

Первый энергоблок БелАЭС, которая располагается вблизи города Островец, по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021-м.

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На выработке единой позиции стран Балтии по отказу от покупки электроэнергии у Белруси после ввода в эксплуатацию БелАЭС настаивала Литва.

Еще в июне 2017 года литовский парламент закрепил в законе утверждение о том, что БелАЭС является небезопасной и создает угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и общественному здоровью. Целью этого закона также было ограничение импорта электроэнергии из Беларуси.

Литва, Латвия, Эстония, БелАЭС
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