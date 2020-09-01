Украина с 1 сентября изменила режим пропуска через линию соприкосновения на Донбассе

Пункты пропуска через линию соприкосновения на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Во вторник вступил в силу приказ командующего операцией объединенных сил на о режиме пропуска через линию соприкосновения с неподконтрольной территории Донбасса.
«Для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольно-пропускные пункты (КПП) „Станица Луганская“, „Новотроицкое“ и „Марьинка“. С 1 сентября пропуск через них будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону республик Донбасса после 18:00 пропуск граждан не будет осуществляться», — говорится в сообщении Госпогранслужбы со ссылкой на приказ командующего ООС.
По информации погранслужбы, ежедневный пропуск автомобилей будет осуществляться только через КПП «Станица Луганская». Движение машин через КПП «Новотроицкое» по решению Донецкой народной республики будет осуществляться два раза в неделю, пересечение линии соприкосновения на автомобиле через КПП «Марьинка» прекращено.
На период карантина иностранцам и лицам без гражданства запрещено пересекать линию соприкосновения без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечение коронавируса. Полис должен действовать на все время пребывания на Украине. Кроме того, граждане, следующие с неподконтрольных территорий Донбасса, будут проходить температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с зараженными коронавирусной инфекцией.
Граждане, за исключением детей до 12 лет и работников международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине, будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции или обсервации.
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