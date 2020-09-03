В Харькове на авторынке «Барабашово» произошел взрыв

В четверг, 3 сентября, около 4:40 на территории авторынка «Барабашово» по пр.Юбилейный в Харькове произошел взрыв.

«В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.