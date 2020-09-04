Партия «Национальная платформа» проведет всеукраинский съезд

Политическая партия «Национальная платформа» проводит всеукраинский съезд делегатов партии из разных регионов страны.

Встреча произойдет в Киеве в КВЦ «Парковый» 8 сентября, начало в 10:00, сообщили в пресс-службе политсилы.

Там отметили, что «Национальная платформа» — молодая политическая партия, объединяющая специалистов в разных областях государственного устройства.

Лидером партии является Екатерина Одарченко — специалист в сфере политологии и юриспруденцию. Она также имеет широкие связи в органах власти Европейского Союза, Израиля, США и других стран.

В политсиле отмечают, что, несмотря на молодость, в ней много опытных людей и партия уже проделала большую работу для развития страны и отдельных регионов.

Партия создала отдельные комитеты по разным сферам государственной политики, куда вошли специалисты в этих отраслях. Ими также написана программа партии, где учтен зарубежный опыт.

Отмечается, что на съезде будет представлены лидеры партии в разных регионах и партийная стратегия.