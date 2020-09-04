Войти
Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду
госфинансы
Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду
Зеленский поручил Кабмину упростить иммиграцию ИТ-специалистов
официально
Зеленский поручил Кабмину упростить иммиграцию ИТ-специалистов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

выборы
RSS

Партия «Национальная платформа» проведет всеукраинский съезд

594

Политическая партия «Национальная платформа» проводит всеукраинский съезд делегатов партии из разных регионов страны.

Встреча произойдет в Киеве в КВЦ «Парковый» 8 сентября, начало в 10:00, сообщили в пресс-службе политсилы.

Там отметили, что «Национальная платформа» — молодая политическая партия, объединяющая специалистов в разных областях государственного устройства.

Лидером партии является Екатерина Одарченко — специалист в сфере политологии и юриспруденцию. Она также имеет широкие связи в органах власти Европейского Союза, Израиля, США и других стран.

В политсиле отмечают, что, несмотря на молодость, в ней много опытных людей и партия уже проделала большую работу для развития страны и отдельных регионов.

Читайте также: Жизнь на карантине: как выжать максимум из онлайн-обучения

Партия создала отдельные комитеты по разным сферам государственной политики, куда вошли специалисты в этих отраслях. Ими также написана программа партии, где учтен зарубежный опыт.

Отмечается, что на съезде будет представлены лидеры партии в разных регионах и партийная стратегия.

местные выборы, Национальная платформа, Екатерина Одарченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 4 сентября 2020
Четверг, 3 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016