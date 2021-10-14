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Собрано 25 тысяч подписей жителей Херсонщины против закрытия школ и больниц в регионе

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Собрано 25 тысяч подписей жителей Херсонщины против закрытия школ и больниц в регионе

Обращение к Кабинету Министров Украины относительно сохранения сельских школ со старшими классами и районных больниц подписали порядка 25 тысяч жителей Херсонщины. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила Катерина Одерченко, лидер Национальной платформы, одна из кандидатов в депутаты ВР по 184 округу.

О кризисе социальной инфраструктуры региона начали говорить ещё летом, когда были обнародованы планы ОДА по так называемой «оптимизации» в сфере образования и здравоохранения, согласно которым из 291 школы области с более чем миллионным населением статус лицеев с 11-12 классами сохранят лишь 45.

«И если для городов ситуация подобного переформатирования ещё приемлема - говорит Одарченко, то сельские школы просто закрывают. Т.е. дети из сёл сегодня фактически лишаются возможности получить ПОЛНОЕ среднее образование, гарантированное Конституцией»

Не менее печальная ситуация и в сфере здравоохранения. На 18 общин северной Херсонщины до 2023 года планируется сохранить только 2 больницы со статусом «опорных» - в Бериславе и Новой Каховке. Жителям отдаленных сёл до Бериславской больницы придётся преодолеть до 110 км., что значительно превышает 60 минут на экстренную медпомощь, предусмотренную в законе. Кроме того, с закрытием районных больниц жителей фактически оставляют без доступа к врачам-специалистам (хирургам, кардиологам, окулистам) на местах.

В этой связи «Национальная платформа» инициировала сбор подписей под соответствующей гражданской инициативой и обращением в Кабмин, с тем чтобы добиться присвоения статуса опорных ещё двум больницам Херсонской области.
Одарченко также обратилась ко всем парламентским политсилам поддержать Херсонщину в кризисной ситуации. И сегодня целый пул депутатов от различных партий среди которых Юлия Тимошенко («Батькивщина »), Анна Скороход ( «За будущее»), Сергей Шахов (депутатская группа «Доверие»), Нестор Шуфрич (ОПЖЗ), Роман Костенко («Голос») выступили с аналогичным обращением.

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Планируется также подача правок в закон про бюджет, что снизит нагрузку на местные громады по финансированию школ, и даст возможность сохранить старшие классы.

Сбор подписей на Херсонщине продолжается, как расширяется и поддержка депутатов, ведь ситуауция на Херсонщине не уникальна. С проблемой сворачивания социальной инфраструктуры сёл сегодня столкнулись во всех регионах Украины. И потому решение проблемы должно носить системный характер.

 

Херсонская область, Екатерина Одарченко
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