Черновцы просят пустить в школу младшие классы, несмотря на «красную» зону

Департамент образования и науки Черновицкой ОГА обратился с письмом в Министерство образования и науки с просьбой разрешить очное обучение учеников начальных классов в школах регионов, отнесенных к красной зоне эпидопасности.

Об этом во время встречи с родителями школьников сообщила заместитель директора департамента образования и науки областной администрации Надежда Периус, передает Укринформ.

«На сегодняшний день „красная“ зона карантина установлена в 6 регионах нашей области. Здесь возможна только дистанционная форма обучения. Но мы в департаменте образования сегодня подготовили и отправили в Министерство образования и науки Украины письмо с инициативой. Там мы попросили чиновников рассмотреть возможность и разрешить именно детям начального звена и детям дошкольного возраста начать функционирование этих учреждений», — сказала педагог.

Присутствующие на встрече родители со своей стороны передали областным чиновникам обращение, в котором просят возобновить очную форму обучения в регионах, отнесенных к «красной» зоне.

Утром 7 сентября несколько десятков недовольных дистанционным обучением родителей вышли на пикет под стены Черновицкой областной администрации. Родители требовали очного обучения своих детей. Пикетчики жаловались, что дети целый день проводят за компьютерами и плохо усваивают материал.

Родителей пригласили в администрацию, где с пикетчиками общаются чиновники.

Как сообщалось, в Украине с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирования, в частности к «красной» зоне отнесены 29 административно-территориальных единицы. Среди них г. Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

В Украине за минувшие сутки выявлены 2174 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 138068.

В Черновицкой области зафиксировали в целом 11272 случая инфицирования COVID-19. Из них 6650 пациентов выздоровели, а 302 человека умерли.