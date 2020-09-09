Лукашенко не исключил проведения досрочных президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов к проведению досрочных выборов главы государства в стране. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, которое передал в среду телеканал RT.

«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно прописать, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Лукашенко подчеркнул, что сам склонился в пользу такого решения. «Да, именно я. Никто мне об этом не говорил. И я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен», — отметил президент Беларуси.

При этом он не стал называть точные сроки проведения таких выборов. «Я по срокам не говорю. Надо принять конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент, а потом по новой конституции — она будет раньше уже утверждена — провести парламентские выборы», — сказал он. И повторил: «Если проводить досрочные президентские выборы».