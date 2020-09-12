Советники «нормандской четверки» высказались за продление режима прекращения огня на Донбассе

Политические советники лидеров государств «Нормандского формата» поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделает всё, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.
«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — цитирует его пресс-служба ОП в пятницу вечером.
В ОП указали, что во время встречи в Берлине большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.
«Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время», — сообщили в ОП.
Также достигнута договоренность о встрече в формате советников лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» в течение следующих недель, чтобы продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей лидеров в декабре 2019 года и подготовку Берлинского саммита в Нормандском формате.
В Офисе президента отметили, что в составе украинской делегации на встрече в Берлине были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Костин. В украинскую делегацию также вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.
«Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров. Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле», — подчеркнули в ОП.
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