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Советники «нормандской четверки» высказались за продление режима прекращения огня на Донбассе

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Советники «нормандской четверки» высказались за продление режима прекращения огня на Донбассе

Политические советники лидеров государств «Нормандского формата» поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер для продления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, сообщили в Офисе президента Украины.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина сделает всё, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», — цитирует его пресс-служба ОП в пятницу вечером.

В ОП указали, что во время встречи в Берлине большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

«Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время», — сообщили в ОП.

Также достигнута договоренность о встрече в формате советников лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» в течение следующих недель, чтобы продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей лидеров в декабре 2019 года и подготовку Берлинского саммита в Нормандском формате.

В Офисе президента отметили, что в составе украинской делегации на встрече в Берлине были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, член украинской делегации в ТКГ, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Костин. В украинскую делегацию также вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

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«Украинская сторона выразила благодарность организаторам встречи за посредничество и предоставление площадки для переговоров. Делегация Украины в очередной раз показала огромное стремление украинского народа к установлению мира на нашей земле», — подчеркнули в ОП.

Донбасс, нормандский формат
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