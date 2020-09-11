Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде, и выход из этой ситуации следует искать на уровне глав государств «Нормандской четверки».
«Мы сейчас находимся в такой ситуации достаточно непростой: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены, потому что тогда, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной», — сказал он в пятницу в эфире «Радио НВ».
Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через Нормандский формат. Он отметил, что 11 сентября проходит встреча политических советников глав государств «Нормандской четверки», и есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств. «Я думаю, что такие вопросы нужно решать только на таком уровне, другого я не вижу», — подчеркнул Кравчук.
Глава делегации Украины в ТКГ считает, что серьезно можно обсуждать вопрос о каком-либо изменении Минских соглашений, если он будет поставлен на повестку дня встречи «Нормандской четверки».
«Мы думаем, что нужно уже поставить этот вопрос на обсуждение в повестку дня, и определиться. Иначе это коллизия, которая всегда будет служить тому, кто этого захочет. А мы хотим добиться мира. Мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях», — отметил он.
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