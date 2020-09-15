Институты ЕС не в состоянии остановить строительство «Северного потока – 2»

Институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», это вопрос к странам сообщества, которые продвигают данный проект. Об этом заявил во вторник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европейского парламента.

«Мы действуем в рамках полномочий институтов ЕС. Институты ЕС не имеют полномочий остановить „Северный поток — 2“, это вопрос не к ним, а к государствам сообщества, которые этот проект продвигают», — заявил Боррель, отвечая на призывы ряда евродепутатов остановить этот проект, чтобы наказать Россию за инцидент с Алексеем Навальным, который, согласно утверждениям властей ФРГ, подвергся воздействию отравляющего вещества.

«Конечно, отравление Навального будет иметь последствия для отношений России и ЕС, мы будем обсуждать этот вопрос на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 21 сентября, — заявил он. — Однако вы можете вспомнить, что Еврокомиссия никогда не высказывала особого оптимизма насчет этого проекта».

В 2019 году Еврокомиссия приняла поправки в Газовую директиву ЕС, суть которых сводилась к тому, что объем прокачки российского газа через морские газопроводы, в первую очередь через «Северный поток — 2», не может превышать 50% от его мощности. Остальной объем должен быть зарезервирован для прокачки газа от альтернативных поставщиков. Однако этот шаг не позволил остановить строительство трубопровода.