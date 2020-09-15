Mercedes-Benz покажет грузовик с водородным двигателем

Компания Mercedes-Benz планирует представить свой новый автомобиль 16 сентября. Об этом говорится в сообщении немецкого концерна в Facebook. Кроме этого, глава отдела дизайна Mercedes-Benz Годен Вагенер опубликовал в Instagram несколько тизерных изображений таинственного автомобиля. По его словам, с помощью концепта будет продемонстрировано новое направление дизайна бренда под названием Sensual Purity.

По данным Motor1, речь идет о грузовом автомобиле с водородной силовой установкой. На тизерных изображениях можно рассмотреть силуэт будущей машины, сдвоенные задние колеса, а также резервуары, которые, скорее всего, предназначены для хранения водорода.

Также премьеру новинки анонсировали на официальном YouTube-канале Daimler AG. В описании к трансляции указано, что также немцы планируют рассекретить свою новую «стратегию по электрификации своих автомобилей». Не исключается, что помимо водородного грузовика Mercedes-Benz расскажет и о других «зеленых» автомобилях, которые будут представлены в будущем.

Помимо немцев, работу над водородными большегрузами ведут сразу несколько других компаний. Так, в конце октября Hyundai обещает представить грузовик под названием HDC-6 Neptune. В его силовых установках на топливных элементах электричество вырабатывается в результате химической реакции между водородом и кислородом, а единственным «выхлопом» является обычная вода. Не исключается также, что автомобиль получит полуавтономные системы управления.

Также о своих планах по разработке таких тягачей ранее сообщала Toyota. В 2017 г. японцы продемонстрировали прототипа такой фуры. Силовые агрегаты прототипа, в которых использовали технологии легковой модели Mirai, способны выдавать свыше 670 л.с. и 1800 нм крутящего момента. При заполненных топливных баках фура способна проехать свыше 320 километров.