Экономика Новой Зеландии зафиксировала самый значительный спад с 1987 года

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии к концу июня текущего года сократился на 12,2% из-за негативного влияния пандемии. Как сообщило в четверг государственное бюро статистики, опубликовавшее отчет за второй квартал 2020 года, это падение стало самым значительным более чем за 30 лет.
По данным бюро, экономика страны вошла в период спада в марте, однако тогда валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии сократился лишь на 1,4%. «Валовой внутренний продукт снизился на 12,2% в июне 2020 года, что стало самым большим квартальным падением, зафиксированным с 1987 года», — указано в заявлении ведомства. По словам ведущего специалиста по национальным данным Пола Пэскоу, это сокращение ВВП также стало «самым значительным в истории Новой Зеландии».
В ведомстве сообщили, что из-за негативных экономических последствий пандемии COVID-19 значительный спад был зафиксирован практически во всех отраслях экономики страны. Общие потребительские расходы снизились более чем на 25%, а общий уровень производства — на 21,1%. Уровень безработицы составил 4%, снизившись во втором квартале на 0,2 пункта.
Техническая рецессия — два квартальных снижения ВВП — прежде была отмечена в Новой Зеландии в 2009 году, когда экономика страны сократилась на 0,1% в первом квартале и на 1% во втором.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016