Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко.
Об этом сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram.
«Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ», — написал он.
Эту информацию также подтверждают некоторые СМИ.
15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко по делу о получении взятки, которая якобы предназначалась для него.
По ее словам, был доказан лишь «факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам», а использование положения для получения денег не было установлено.
Ранее НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа».
По словам нардепа Гео Лероса, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
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